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Петербургские тайны
Актёры и съёмочная группа сериала «Петербургские тайны»

Актёры и съёмочная группа сериала «Петербургские тайны»

Режиссёры

Вадим Зобин

Вадим Зобин

Режиссёр
Леонид Пчелкин

Леонид Пчелкин

Режиссёр

Актёры

Елена Яковлева

Елена Яковлева

АктрисаАнна Чечевинская / Чуха
Наталья Гундарева

Наталья Гундарева

Актрисакнягиня Татьяна Львовна Шадурская
Виктор Раков

Виктор Раков

Актёркнязь Николай Чечевинский / граф Каллаш
Николай Караченцов

Николай Караченцов

АктёрСергей Антонович Ковров
Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина

Актрисагенеральша Амалия фон Шпильце
Евгения Крюкова

Евгения Крюкова

АктрисаЮлия Николаевна Бероева
Валерий Баринов

Валерий Баринов

АктёрПолиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский
Дмитрий Брусникин

Дмитрий Брусникин

Актёркнязь Дмитрий Платонович Шадурский
Сергей Чонишвили

Сергей Чонишвили

Актёркнязь Владимир Дмитриевич Шадурский
Виктор Авилов

Виктор Авилов

Актёрдоктор Катцель

Сценаристы

Михаил Угаров

Михаил Угаров

Сценарист
Елена Гремина

Елена Гремина

Сценарист
Всеволод Крестовский

Всеволод Крестовский

Сценарист

Операторы

Николай Васильков

Николай Васильков

Оператор
Тимур Зельма

Тимур Зельма

Оператор

Композиторы

Андрей Петров

Андрей Петров

Композитор