Петербургские тайны (сериал, 1994) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
9.21994, Петербургские тайны. Сезон 1. Серия 3
Драма, Исторический18+
Сезоны и серии
О сериале
Действие авантюрной мелодрамы происходит в Петербурге в конце 1830-х. В атмосфере романтических белых ночей страшные вещи творятся под сводами роскошных дворцов и в закоулках мрачных, зловонных трущоб: порок, предательство, измены, жестокие убийства.
В центре внимания два знаменитых семейства - князей Чечевинских и князей Шадурских, не подозревающих, что относительно спокойный период их жизни скоро закончится навсегда…
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВЗРежиссёр
Вадим
Зобин
- ЛПРежиссёр
Леонид
Пчелкин
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Актёр
Виктор
Раков
- Актёр
Николай
Караченцов
- ЛФАктриса
Лидия
Федосеева-Шукшина
- ЕКАктриса
Евгения
Крюкова
- Актёр
Валерий
Баринов
- Актёр
Дмитрий
Брусникин
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- ВААктёр
Виктор
Авилов
- МУСценарист
Михаил
Угаров
- ЕГСценарист
Елена
Гремина
- ВКСценарист
Всеволод
Крестовский
- НВОператор
Николай
Васильков
- ТЗОператор
Тимур
Зельма
- АПКомпозитор
Андрей
Петров