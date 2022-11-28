Петербургские тайны (сериал, 1994) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн бесплатно

Действие авантюрной мелодрамы происходит в Петербурге в конце 1830-х. В атмосфере романтических белых ночей страшные вещи творятся под сводами роскошных дворцов и в закоулках мрачных, зловонных трущоб: порок, предательство, измены, жестокие убийства.



В центре внимания два знаменитых семейства - князей Чечевинских и князей Шадурских, не подозревающих, что относительно спокойный период их жизни скоро закончится навсегда…

