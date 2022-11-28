Петербургские тайны (сериал, 1994) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Петербургские тайны. Сезон 1. Серия 29
Драма, Исторический18+

О сериале

Действие авантюрной мелодрамы происходит в Петербурге в конце 1830-х. В атмосфере романтических белых ночей страшные вещи творятся под сводами роскошных дворцов и в закоулках мрачных, зловонных трущоб: порок, предательство, измены, жестокие убийства.

В центре внимания два знаменитых семейства - князей Чечевинских и князей Шадурских, не подозревающих, что относительно спокойный период их жизни скоро закончится навсегда…

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

