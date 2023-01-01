WinkСериалыПетербургские тайны1-й сезон41-я серия
Петербургские тайны (сериал, 1994) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн
9.21994, Петербургские тайны. Сезон 1. Серия 41
Драмы, Исторические18+
Этот сериал пока �недоступен
Сюжет
Действие авантюрной мелодрамы происходит в Петербурге в конце 1830-х. В атмосфере романтических белых ночей страшные вещи творятся под сводами роскошных дворцов и в закоулках мрачных, зловонных трущоб: порок, предательство, измены, жестокие убийства.
В центре внимания два знаменитых семейства - князей Чечевинских и князей Шадурских, не подозревающих, что относительно спокойный период их жизни скоро закончится навсегда…
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ВЗРежиссёр
Вадим
Зобин
- ЛПРежиссёр
Леонид
Пчелкин
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Актёр
Виктор
Раков
- Актёр
Николай
Караченцов
- ЛФАктриса
Лидия
Федосеева-Шукшина
- ЕКАктриса
Евгения
Крюкова
- Актёр
Валерий
Баринов
- Актёр
Дмитрий
Брусникин
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- ВААктёр
Виктор
Авилов
- МУСценарист
Михаил
Угаров
- ЕГСценарист
Елена
Гремина
- ВКСценарист
Всеволод
Крестовский
- НВОператор
Николай
Васильков
- ТЗОператор
Тимур
Зельма
- АПКомпозитор
Андрей
Петров