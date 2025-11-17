Отчим. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Отчим
1-й сезон
7-я серия
9.62018, Отчим. Сезон 1. Серия 7
Драма, Исторический18+

Отчим (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Настя – первая красавица в округе. На нее засматриваются мужчины, но Настя терпеливо ждет с войны мужа Ивана. И хранит ему верность. Не из страха перед суровым свекром, и не из-за того, что «другие осудят», а потому что живет с внутренним ощущением правильности своего выбора. Несмотря на то, что с окончания войны прошло уже семь долгих лет, сердце подсказывает ей, что ее Иван жив. Ждет отца и их маленький сын Мишка – защитник и опора матери. Вокруг полно советчиков: «Жизнь пройдет! Лучшие женские годы упускаешь!». Но Настя продолжает ждать и верить.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчим»