Отчим (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+52 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+52 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+52 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+52 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+52 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+52 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+52 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+52 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+52 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+52 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+52 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+51 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+52 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+52 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+52 мин
Отчим
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Настя – первая красавица в округе. На нее засматриваются мужчины, но Настя терпеливо ждет с войны мужа Ивана. И хранит ему верность. Не из страха перед суровым свекром, и не из-за того, что «другие осудят», а потому что живет с внутренним ощущением правильности своего выбора. Несмотря на то, что с окончания войны прошло уже семь долгих лет, сердце подсказывает ей, что ее Иван жив. Ждет отца и их маленький сын Мишка – защитник и опора матери. Вокруг полно советчиков: «Жизнь пройдет! Лучшие женские годы упускаешь!». Но Настя продолжает ждать и верить.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Гинзбург
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Антон
Хабаров
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актёр
Василий
Бочкарев
- Актёр
Александр
Бухаров
- Актёр
Алексей
Колган
- Актриса
Вильма
Кутавичюте
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Ксения
Теплова
- Актёр
Роман
Евдокимов
- ТКАктриса
Таисья
Калинина
- ЕБАктриса
Елизавета
Бугулова
- Актёр
Никита
Манец
- ВСАктриса
Василиса
Семашкова
- НЛСценарист
Николай
Лырчиков
- ИМПродюсер
Иннокентий
Малинкин
- Продюсер
Александр
Бондарев
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- ВШХудожник
Вадим
Шафранский
- МСМонтажёр
Мария
Северцова
- ПДОператор
Петр
Дьяков
- АВКомпозитор
Артем
Васильев