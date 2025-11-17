Отчим (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Настя – первая красавица в округе. На нее засматриваются мужчины, но Настя терпеливо ждет с войны мужа Ивана. И хранит ему верность. Не из страха перед суровым свекром, и не из-за того, что «другие осудят», а потому что живет с внутренним ощущением правильности своего выбора. Несмотря на то, что с окончания войны прошло уже семь долгих лет, сердце подсказывает ей, что ее Иван жив. Ждет отца и их маленький сын Мишка – защитник и опора матери. Вокруг полно советчиков: «Жизнь пройдет! Лучшие женские годы упускаешь!». Но Настя продолжает ждать и верить.

