Актёры и съёмочная группа сериала «Отчим»

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчим»

Режиссёры

Сергей Гинзбург

Режиссёр

Актёры

Карина Андоленко

АктрисаНастя
Антон Хабаров

АктёрИгорь Галицкий
Владимир Гостюхин

АктёрПрохорович
Василий Бочкарев

АктёрКузьма Андреевич
Александр Бухаров

АктёрИван
Алексей Колган

АктёрВершинин
Вильма Кутавичюте

АктрисаВера
Юрий Степанов

Актёрмаленький Мишка
Артём Быстров

АктёрСергей
Ксения Теплова

АктрисаНина
Роман Евдокимов

АктёрВитька
Таисья Калинина

Актрисамаленькая Маша
Елизавета Бугулова

Актрисамаленькая Полина
Никита Манец

Актёрмаленький Витька
Василиса Семашкова

АктрисаПолина

Сценаристы

Николай Лырчиков

Сценарист

Продюсеры

Иннокентий Малинкин

Продюсер
Александр Бондарев

Продюсер
Джаник Файзиев

Продюсер
Рафаел Минасбекян

Продюсер

Художники

Вадим Шафранский

Художник

Монтажёры

Мария Северцова

Монтажёр

Операторы

Петр Дьяков

Оператор

Композиторы

Артем Васильев

Композитор