Охота на асфальте. Серия 8
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Охота на асфальте (сериал, 2005) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

9.12005, Охота на асфальте. Серия 8
Боевик, Драма18+

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О сериале

В бескрайних поволжских степях бесчинствует банда, грабящая автофуры и угоняющая иномарки. Много месяцев сотрудники милиции безуспешно пытаются выйти на след преступников. С каждым новым грабежом бандиты все больше оттачивают свое мастерство, не оставляя оперативникам ни малейшей зацепки.

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Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Охота на асфальте»