Охота на асфальте (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.12005, Охота на асфальте. Серия 1
Боевики, Драмы18+
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Сюжет
В бескрайних поволжских степях бесчинствует банда, грабящая автофуры и угоняющая иномарки. Много месяцев сотрудники милиции безуспешно пытаются выйти на след преступников. С каждым новым грабежом бандиты все больше оттачивают свое мастерство, не оставляя оперативникам ни малейшей зацепки.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЗРРежиссёр
Зиновий
Ройзман
- Актёр
Александр
Баширов
- Акт�ёр
Андрей
Соколов
- Актриса
Екатерина
Редникова
- АКАктриса
Анжелина
Карелина
- ОПАктёр
Олег
Протасов
- ИААктёр
Игнат
Акрачков
- Актёр
Владимир
Яглыч
- ГДАктё�р
Григорий
Данцигер
- СЛАктёр
Сергей
Лобынцев
- ВААктриса
Виктория
Адельфина
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ААПродюсер
Армен
Арутюнян
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ВСХудожник
Валерий
Семенов
- ДФОператор
Дильшат
Фатхулин
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев