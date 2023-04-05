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Охота на асфальте
1-й сезон

Охота на асфальте (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

9.12005, Охота на асфальте. Сезон 1 8 серий
Драма, Боевик18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В бескрайних поволжских степях бесчинствует банда, грабящая автофуры и угоняющая иномарки. Много месяцев сотрудники милиции безуспешно пытаются выйти на след преступников. С каждым новым грабежом бандиты все больше оттачивают свое мастерство, не оставляя оперативникам ни малейшей зацепки.


Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Охота на асфальте»