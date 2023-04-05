WinkСериалыОхота на асфальте1-й сезон
Охота на асфальте (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн
9.12005, Охота на асфальте. Сезон 1 8 серий
Драма, Боевик18+
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Охота на асфальте
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+45 мин
Охота на асфальте
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+45 мин
Охота на асфальте
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+45 мин
Охота на асфальте
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+45 мин
Охота на асфальте
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+44 мин
Охота на асфальте
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+44 мин
Охота на асфальте
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+44 мин
Охота на асфальте
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
В бескрайних поволжских степях бесчинствует банда, грабящая автофуры и угоняющая иномарки. Много месяцев сотрудники милиции безуспешно пытаются выйти на след преступников. С каждым новым грабежом бандиты все больше оттачивают свое мастерство, не оставляя оперативникам ни малейшей зацепки.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЗРРежиссёр
Зиновий
Ройзман
- Актёр
Александр
Баширов
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актриса
Екатерина
Редникова
- АКАктриса
Анжелина
Карелина
- ОПАктёр
Олег
Протасов
- ИААктёр
Игнат
Акрачков
- Актёр
Владимир
Яглыч
- ГДАктёр
Григорий
Данцигер
- СЛАктёр
Сергей
Лобынцев
- ВААктриса
Виктория
Адельфина
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ААПродюсер
Армен
Арутюнян
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ВСХудожник
Валерий
Семенов
- ДФОператор
Дильшат
Фатхулин
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев