Охота на асфальте (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

В бескрайних поволжских степях бесчинствует банда, грабящая автофуры и угоняющая иномарки. Много месяцев сотрудники милиции безуспешно пытаются выйти на след преступников. С каждым новым грабежом бандиты все больше оттачивают свое мастерство, не оставляя оперативникам ни малейшей зацепки.





