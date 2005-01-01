Охота на асфальте. Серия 4
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Охота на асфальте (сериал, 2005) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.12005, Охота на асфальте. Серия 4
Боевики, Драмы18+

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О сериале

В бескрайних поволжских степях бесчинствует банда, грабящая автофуры и угоняющая иномарки. Много месяцев сотрудники милиции безуспешно пытаются выйти на след преступников. С каждым новым грабежом бандиты все больше оттачивают свое мастерство, не оставляя оперативникам ни малейшей зацепки.

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Страна
Россия
Жанр
Боевики, Криминал, Драмы
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Охота на асфальте»