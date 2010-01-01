Однажды в милиции. Сезон 3. Серия 7
Wink
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Однажды в милиции
3-й сезон
7-я серия

Однажды в милиции (сериал, 2010) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

7.32010, Однажды в милиции. Сезон 3. Серия 7
Комедия16+

Сезоны и серии

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О сериале

Действие сериала происходит в «заштатном» Отделении Милиции некого мегаполиса. Отделение находится на самом плохом счету у начальства, соответственно, является местом ссылки для всех проштрафившихся милиционеров. Героями сериала являются сотрудники отделения. Основой сюжетов – их взаимоотношения, события профессиональной и личной жизни.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Однажды в милиции»