Не стоило лгать. Сезон 1. Серия 4
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Не стоило лгать (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.52022, Todos mienten
Триллеры18+

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Сюжет

Жизнь элитного поселения на побережье Каталонии поменялась в одночасье: в сети появилось видео, на котором учительница занимается сексом с одним из учеников. Теперь ей придется столкнуться с гневом общественности и ближайшей подруги, матери того самого школьника. А когда на берегу обнаруживают тело одного из соседей, ситуация становится еще более запутанной.

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Информация

Страна
Испания
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Не стоило лгать»