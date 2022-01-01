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Не стоило лгать (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.52022, Todos mienten
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Сюжет
Жизнь элитного поселения на побережье Каталонии поменялась в одночасье: в сети появилось видео, на котором учительница занимается сексом с одним из учеников. Теперь ей придется столкнуться с гневом общественности и ближайшей подруги, матери того самого школьника. А когда на берегу обнаружив�ают тело одного из соседей, ситуация становится еще более запутанной.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Пау
Фрейксас
- Актриса
Ирен
Аркос
- Актёр
Лукас
Набор
- Актриса
Наталия
Вербеке
- Актриса
Эва
Сантоларья
- Актёр
Леонардо
Сбаралья
- Актёр
Хуан
Диего Ботто
- Актёр
Эрнесто
Альтерио
- Актёр
Хорхе
Бош
- Актриса
Мирен
Ибаргурен
- КААктриса
Кармен
Арруфат
- Сценарист
Пау
Фрейксас
- ИМСценарист
Иван
Меркаде
- ПКСценарист
Пол
Кортеканс
- Продюсер
Фран
Араухо
- ЛФПродюсер
Лаура
Фернандес Бритес
- ХСХудожник
Хоан
Сабате
- СЭМонтажёр
София
Эскуде
- ХММонтажёр
�Хауме
Марти
- ХЭОператор
Хулиан
Элисальде
- Композитор
Арнау
Батальер