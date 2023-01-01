Биография

Пау Фрейксас — испанский режиссер, сценарист и продюсер. Родился в Барселоне 25 октября 1973 года. Будущий кинодеятель начал погружаться в профессию еще тогда, когда в Каталонии не было киношкол. Свою карьеру он начал в 2000 году, написав сценарий и работая над несколькими эпизодами ситкома «Счастливый дом». Чуть позже снял свой первый художественный фильм «Кактус». Это не последняя работа режиссера для большого экрана — он также выпустил в свет картины «Наедине со смертью» и «Герои». В последующие годы Пау Фрейксас сосредоточился на проектах для телевидения. Он режиссировал такие сериалы, как «Братья-детективы», «Отдел судебно-медицинской экспертизы», «Тайна Лауры», «Красные браслеты», «Побег», «Я знаю, кто ты», «Добро пожаловать в семью». Одна из последних работ кинодеятеля — триллер «Не стоило лгать», вышедший в 2022 году.