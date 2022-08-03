Не стоило лгать. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Не стоило лгать
1-й сезон
1-я серия
7.52022, Todos mienten
Триллер, Драма18+

Не стоило лгать (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь маленького прибрежного городка меняется, когда на поверхность всплывает запретный роман учительницы и ее ученика. Остросюжетная драма «Не стоило лгать» — сериал из Испании о скандалах, раскаянии и неожиданных смертях.

В небольшом городке под названием Белмонт все знают друг друга. Здесь живут обеспеченные люди с хорошей репутацией, далекие от простых забот. Но вот однажды учительница старших классов по имени Макарена оказывается в центре возмутительного скандала. Прямо во время урока ученикам приходит откровенное видео с ней и Иваном, сыном лучшей подруги Макарены, которому только недавно исполнилось 18. С этого момента размеренный быт Белмонта меняется: с Макареной перестают общаться, ее порицают бывшие приятели, а ее брак разваливается. Однако это лишь начало испытаний для всех, кто так или иначе связан с произошедшим.

Какие тайны скрывают жители Белмонта, вы узнаете, когда будете смотреть «Не стоило лгать» (2022) на Wink.

Страна
Испания
Жанр
Драма, Триллер
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Не стоило лгать»