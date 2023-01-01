Биография

Ирен Аркос — испанская актриса театра и кино. Обладательница премии Newcomer Award. Родилась в Мадриде 25 июля 1981 года. Будущая артистка окончила Мадридский университет по специальности «Аудиовизуальная коммуникация». В последствии изучала драматическое искусство в актерской школе в течение трех лет. Работала ассистентом оператора в сериале «Центральная больница». Часто играла на театральной сцене, например, в постановке по роману Ирвина Уэлша «На игле». В фильмографии Ирен Аркос 28 актерских работ. Она снялась в таких сериалах, как «Пако и его люди», «Римская Испания, легенда», «Алый мыс», «Без личности», «Визави», «Элита», «Причал», «Комната». В 2022 году на экраны вышел триллер «Не стоило лгать», где актриса исполнила главную роль.