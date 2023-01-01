Биография

Арнау Батальер — испанский композитор кино и телевидения. Обладатель премий Gaudí Award, Jury Award, IFMCA Award, Roel, Best Electroacoustic Music, AVAV. Родился в городе Альсира 1 января 1977 года. Будущий композитор учился в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Во время обучения работал на студии Paramount Studios. Профессионально играет на скрипке. С 2003 года Арнау Батальер активно пишет музыку для сериалов и художественных фильмов. Работал над картинами «Доска Уиджа», «Мать моего мужа», «Наследие Вальдемара», «Красные браслеты», «Летний лагерь», «Прости за любовь», «Гениальное ограбление». Также является композитором сериалов «Я знаю, кто ты» и «Не стоило лгать».