Московские тайны. Семь сестер (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Московские тайны. Семь сестер. Сезон 1. Серия 2
Московские тайны. Семь сестер
1-й сезон
2-я серия

9.02018, Московские тайны. Семь сестер. Сезон 1. Серия 2
Детектив12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

В прошлом прима советского балета, а ныне пожилая одинокая женщина найдена убитой у себя дома, в высотке на Котельнической набережной. Из квартиры ничего не пропало, дверь не взломана, а на оконном стекле проступают начертанные пальцами мольбы о помощи. И пока Настя Вяземская ищет корыстный мотив для этого преступления, еще один человек становится жертвой неуловимого убийцы. А вскоре выяснится, что нечто странное происходит и в остальных московских высотках. Недаром так называемые «семь сестер» связаны между собой загадочной нитью, и Насте нужно распутать эту нить до конца.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

