Московские тайны. Семь сестер (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.02018, Московские тайны. Семь сестер. Сезон 1. Серия 1
Детектив12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
О сериале
В прошлом прима советского балета, а ныне пожилая одинокая женщина найдена убитой у себя дома, в высотке на Котельнической набережной. Из квартиры ничего не пропало, дверь не взломана, а на оконном стекле проступают начертанные пальцами мольбы о помощи. И пока Настя Вяземская ищет корыстный мотив для этого преступления, еще один человек становится жертвой неуловимого убийцы. А вскоре выяснится, что нечто странное происходит и в остальных московских высотках. Недаром так называемые «семь сестер» связаны между собой загадочной нитью, и Насте нужно распутать эту нить до конца.
Сериал Московские тайны 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Баршак
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- Актёр
Евгений
Пронин
- ПЛАктёр
Павел
Левкин
- Актёр
Алексей
Макаров
- ЮШАктриса
Юля
Шарова
- Актёр
Иван
Жвакин
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Екатерина
Семенова
- АЛАктёр
Алексей
Лонгин
- НПАктриса
Нелли
Подкопаева
- АНАктёр
Александр
Никольский
- ДКАктёр
Дмитрий
Комов
- ЛКАктриса
Людмила
Князева
- ТСАктриса
Татьяна
Сергеева
- ВЗСценарист
Виктория
Зуева
- ИШСценарист
Игорь
Шаров
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков