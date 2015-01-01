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Метод (сериал, 2015) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

2015, Метод. Сезон 1. Серия 15
Триллеры, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главный герой — Родион Меглин — загадочная и неординарная личность, следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Метод»

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