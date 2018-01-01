Wink
Метод
1-й сезон

Метод (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, Метод. Сезон 1 16 серий
Триллер, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Главный герой — Родион Меглин — загадочная и неординарная личность, следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Метод»