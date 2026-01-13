Долгожданное продолжение любимого семейного мультфильма: «Маша и Медведь» — 8 сезон уже на Wink.



26 новых серий расскажут о приключениях Маши и ее лесного друга Мишки. В прошлом сезоне Маша уже пошла в школу — значит, у нее точно появится больше новых знакомых как в городе, так и в хорошо знакомом лесу. Однако и старые полюбившиеся персонажи никуда не исчезнут: свинка Розочка, Волки, Даша и другие будут сопровождать Машу на протяжении всего нового сезона. А еще — новые шутки, песенки, захватывающие и забавные сюжеты, которые обязательно полюбятся и маленьким поклонникам мультсериала, и их родителям.



Мультфильм «Маша и Медведь», 8 сезон, дарит детям и взрослым радость, добрые уроки и море улыбок. Смотреть его онлайн можно на Wink: загружать серии для просмотра можно на любое устройство с установленным приложением.

