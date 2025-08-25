Маша и Медведь (мультсериал, 2025) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн

Российский анимационный сериал, получивший известность во всем мире. История дружбы непоседливой девочки и рассудительного медведя. Малышка Маша живет в деревенском домике неподалеку от железнодорожной станции. Она никогда не сидит на месте и постоянно требует у местных кур и животных с ней играть. Однажды они прячутся от Маши, и она начинает исследовать окрестности. Так девочка оказывается в доме Медведя, который отошел на рыбалку. Маша устраивает беспорядок с прыжками на кровати, отчего вернувшийся хозяин приходит в ужас. Он еще не знает, что это начало прекрасной дружбы. Следите за развитием отношений «Маши и Медведя» онлайн в сервисе Wink.

