Машина машина
Wink
Детям
Маша и Медведь
8-й сезон
Машина машина
9.12025, Машина машина
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Маша и Медведь (мультсериал, 2025) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Российский анимационный сериал, получивший известность во всем мире. История дружбы непоседливой девочки и рассудительного медведя. Малышка Маша живет в деревенском домике неподалеку от железнодорожной станции. Она никогда не сидит на месте и постоянно требует у местных кур и животных с ней играть. Однажды они прячутся от Маши, и она начинает исследовать окрестности. Так девочка оказывается в доме Медведя, который отошел на рыбалку. Маша устраивает беспорядок с прыжками на кровати, отчего вернувшийся хозяин приходит в ужас. Он еще не знает, что это начало прекрасной дружбы. Следите за развитием отношений «Маши и Медведя» онлайн в сервисе Wink.

Сериал Машина машина 8 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»