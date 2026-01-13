Главный приз
Wink
Детям
Маша и Медведь
8-й сезон
Главный приз
9.12025, Главный приз
Мультсериалы, Комедия0+

Контент станет доступным 29.10.2026

Маша и Медведь (мультсериал, 2025) сезон 8 серия 26 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Долгожданное продолжение любимого семейного мультфильма: «Маша и Медведь» — 8 сезон уже на Wink.

26 новых серий расскажут о приключениях Маши и ее лесного друга Мишки. В прошлом сезоне Маша уже пошла в школу — значит, у нее точно появится больше новых знакомых как в городе, так и в хорошо знакомом лесу. Однако и старые полюбившиеся персонажи никуда не исчезнут: свинка Розочка, Волки, Даша и другие будут сопровождать Машу на протяжении всего нового сезона. А еще — новые шутки, песенки, захватывающие и забавные сюжеты, которые обязательно полюбятся и маленьким поклонникам мультсериала, и их родителям.

Мультфильм «Маша и Медведь», 8 сезон, дарит детям и взрослым радость, добрые уроки и море улыбок. Смотреть его онлайн можно на Wink: загружать серии для просмотра можно на любое устройство с установленным приложением.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»