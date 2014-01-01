Манекенщица. Сезон 1. Серия 4
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Манекенщица (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.82014, Манекенщица. Сезон 1. Серия 4
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

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Сюжет

1978 год. В Москву из небольшого провинциального городка приезжает воспитанница детского дома 18-летняя Саня. В Москве она делает карьеру от уборщицы в Доме Моделей до ведущей советской манекенщицы. Жизнь сводит ее с известным художником авангардистом Иваном, стремящимся на Запад, молодым фарцовщиком из хорошей московской семьи Вадимом и майором КГБ Кимом. Каждый из этих мужчин претендует на сердце прекрасной Саши.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Манекенщица»

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