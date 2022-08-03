Манекенщица (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Манекенщица. Сезон 1. Серия 1
1978 год. В Москву из небольшого провинциального городка приезжает воспитанница детского дома 18-летняя Саня. В Москве она делает карьеру от уборщицы в Доме Моделей до ведущей советской манекенщицы. Жизнь сводит ее с известным художником авангардистом Иваном, стремящимся на Запад, молодым фарцовщиком из хорошей московской семьи Вадимом и майором КГБ Кимом. Каждый из этих мужчин претендует на сердце прекрасной Саши.

Россия
Мелодрама
52 мин / 00:52

6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

