Манекенщица (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

1978 год. В Москву из небольшого провинциального городка приезжает воспитанница детского дома 18-летняя Саня. В Москве она делает карьеру от уборщицы в Доме Моделей до ведущей советской манекенщицы. Жизнь сводит ее с известным художником авангардистом Иваном, стремящимся на Запад, молодым фарцовщиком из хорошей московской семьи Вадимом и майором КГБ Кимом. Каждый из этих мужчин претендует на сердце прекрасной Саши.

