Манекенщица (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

О сериале
1978 год. В Москву из небольшого провинциального городка приезжает воспитанница детского дома 18-летняя Саня. В Москве она делает карьеру от уборщицы в Доме Моделей до ведущей советской манекенщицы. Жизнь сводит ее с известным художником авангардистом Иваном, стремящимся на Запад, молодым фарцовщиком из хорошей московской семьи Вадимом и майором КГБ Кимом. Каждый из этих мужчин претендует на сердце прекрасной Саши.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Елена
Николаева
- Актриса
Анна
Михайловская
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Иван
Рудаков
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актёр
Роман
Полянский
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актриса
Мария
Шукшина
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- НЯСценарист
Нина
Якаб
- АРСценарист
Алексей
Рудаков
- АФПродюсер
Андрей
Феофанов
- СНПродюсер
Сергей
Новиков
- Продюсер
Владимир
Щегольков
- ГБПродюсер
Галина
Белинская
- ТДХудожница
Татьяна
Девирц
- ЕРХудожница
Екатерина
Ростоцкая
- ВЗМонтажёр
Владимир
Зимин
- ВЛОператор
Вячеслав
Лазарев
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин
- НДКомпозитор
Николай
Добкин