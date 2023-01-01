Биография

Иван Рудаков – российский актер кино и театра. Родился в Москве 19 октября 1978 года. Вырос в творческой семье, работа обоих родителей была связана с режиссурой. Еще в школе создал собственную рок-группу и совершенно не собирался становиться актером. Свою первую роль Иван Рудаков сыграл случайно – был приглашен заменить не явившегося на съемочную площадку актера в фильме, для которого Рудаков писал саундтрек. После выхода картины «Попса» режиссеры оценили игру молодого человека, и он стал получать приглашения сниматься в кино. Задумавшись о важности профильного образования, поступил во ВГИК. Актер в разводе, дважды был женат. От второго брака, с актрисой Лаурой Кеосаян, имеет дочь. Первыми заметными ролями в карьере Рудакова стали роли в фильмах «Не отрекаются любя…» и «Ванечка». Широкую же известность принес Ивану Рудакову сериал «Цыганочка с выходом», где он сыграл молодого цыгана Шандора. После было участие в таких известных проектах, как «Мата Хари», «Собачья работа», «Соната для Веры». Успешной для Рудакова стала и срежиссированная его матерью мелодраматическая лента «Алешкина любовь», где актер исполнил роль одного из основных персонажей. Всего в послужном списке Ивана Рудакова более трех десятков работ в фильмах и сериалах.