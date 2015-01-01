Любопытная Варвара (сериал, 2015) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Ради торжества правды и для защиты безвинно обижаемых Варвара снова проявляет недюжинные детективные способности, раскрывая преступные замыслы и криминальные интриги. А следователю Сафронову придется откровенно ревновать, вот только понять бы, к чему больше – к ее любимому сыскному хобби или к директору турбазы, который, как назло, оказывается старым знакомым Варвары, а заодно и ее новоиспеченным ухажером… Нам предстоит узнать, кому из них отдаст свое предпочтение и какими хитроумными способами на этот раз разоблачит преступников Любопытная �Варвара.



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