Любопытная Варвара (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

В продолжении истории главная героиня, Варвара Ивановна Слуцкая, переезжает жить к своему возлюбленному - бывшему преподавателю в Академии Контрразведки Вязьмину Геннадию Петровичу, а также получает должность внештатного агента ОВД. К столь значительному повороту событий на «рабочем фронте» причастен запомнившийся всем следователь Иван Болотников – друг семьи Слуцких.



Удивительные и курьезные истории ожидают нашу героиню как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.



Безудержная энергия, врожденное любопытство вкупе с деликатностью пожилого учителя теперь уже не просто личные качества героини, а очевидные «козыри» в борьбе с преступностью.



Сериал Любопытная Варвара 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.