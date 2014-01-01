Любопытная Варвара (сериал, 2014) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
- 18+44 мин
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 1
- 18+48 мин
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 2
- 18+46 мин
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 3
- 18+44 мин
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 4
- 18+43 мин
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 5
- 18+47 мин
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 6
- 18+48 мин
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 7
- 18+44 мин
Любопытная Варвара
Сезон 2 Серия 8
О сериале
В продолжении истории главная героиня, Варвара Ивановна Слуцкая, переезжает жить к своему возлюбленному - бывшему преподавателю в Академии Контрразведки Вязьмину Геннадию Петровичу, а также получает должность внештатного агента ОВД. К столь значительному повороту событий на «рабочем фронте» причастен запомнившийся всем следователь Иван Болотников – друг семьи Слуцких.
Удивительные и курьезные истории ожидают нашу героиню как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.
Безудержная энергия, врожденное любопытство вкупе с деликатностью пожилого учителя теперь уже не просто личные качества героини, а очевидные «козыри» в борьбе с преступностью.
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Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- СЛАктриса
Софья
Лукьянова
- Актёр
Виталий
Хаев
- РИАктриса
Рамиля
Искандер
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- АЮАктёр
Алексей
Юрченко
- АКАктёр
Андрей
Кузичев
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актриса
Ирина
Таранник
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- ДВАктриса
Дарья
Волга
- ЮЛСценарист
Юлия
Лукшина
- ИРПродюсер
Ирина
Романова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- ДЧКомпозитор
Дмитрий
Чижевский
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов