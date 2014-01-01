Любопытная Варвара. Сезон 2. Серия 2
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Любопытная Варвара
2-й сезон
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Любопытная Варвара (сериал, 2014) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

2014, Любопытная Варвара. Сезон 2. Серия 2
Детектив, Комедия18+
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Сезоны и серии

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О сериале

В продолжении истории главная героиня, Варвара Ивановна Слуцкая, переезжает жить к своему возлюбленному - бывшему преподавателю в Академии Контрразведки Вязьмину Геннадию Петровичу, а также получает должность внештатного агента ОВД. К столь значительному повороту событий на «рабочем фронте» причастен запомнившийся всем следователь Иван Болотников – друг семьи Слуцких.

Удивительные и курьезные истории ожидают нашу героиню как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.

Безудержная энергия, врожденное любопытство вкупе с деликатностью пожилого учителя теперь уже не просто личные качества героини, а очевидные «козыри» в борьбе с преступностью.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
47 мин / 00:47

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Актёры и съёмочная группа сериала «Любопытная Варвара»