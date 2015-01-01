Любопытная Варвара. Сезон 3. Серия 7
Wink
Сериалы
Любопытная Варвара
3-й сезон
7-я серия

Любопытная Варвара (сериал, 2015) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

2015, Любопытная Варвара. Сезон 3. Серия 7
Детектив, Комедия18+
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О сериале

Ради торжества правды и для защиты безвинно обижаемых Варвара снова проявляет недюжинные детективные способности, раскрывая преступные замыслы и криминальные интриги. А следователю Сафронову придется откровенно ревновать, вот только понять бы, к чему больше – к ее любимому сыскному хобби или к директору турбазы, который, как назло, оказывается старым знакомым Варвары, а заодно и ее новоиспеченным ухажером… Нам предстоит узнать, кому из них отдаст свое предпочтение и какими хитроумными способами на этот раз разоблачит преступников Любопытная Варвара.

Сериал Любопытная Варвара 3 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Детектив
Время
43 мин / 00:43

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Актёры и съёмочная группа сериала «Любопытная Варвара»