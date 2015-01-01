Любопытная Варвара (сериал, 2015) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн
2015, Любопытная Варвара. Сезон 3. Серия 3
Детектив, Комедия18+
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- 18+46 мин
Любопытная Варвара
Сезон 3 Серия 1
- 18+45 мин
Любопытная Варвара
Сезон 3 Серия 2
- 18+45 мин
Любопытная Варвара
Сезон 3 Серия 3
- 18+45 мин
Любопытная Варвара
Сезон 3 Серия 4
- 18+47 мин
Любопытная Варвара
Сезон 3 Серия 5
- 18+44 мин
Любопытная Варвара
Сезон 3 Серия 6
- 18+44 мин
Любопытная Варвара
Сезон 3 Серия 7
- 18+44 мин
Любопытная Варвара
Сезон 3 Серия 8
О сериале
Ради торжества правды и для защиты безвинно обижаемых Варвара снова проявляет недюжинные детективные способности, раскрывая преступные замыслы и криминальные интриги. А следователю Сафронову придется откровенно ревновать, вот только понять бы, к чему больше – к ее любимому сыскному хобби или к директору турбазы, который, как назло, оказывается старым знакомым Варвары, а заодно и ее новоиспеченным ухажером… Нам предстоит узнать, кому из них отдаст свое предпочтение и какими хитроумными способами на этот раз разоблачит преступников Любопытная �Варвара.
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Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- СЛАктриса
Софья
Лукьянова
- Актёр
Виталий
Хаев
- РИАктриса
Рамиля
Искандер
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- АЮАктёр
Алексей
Юрченко
- АКАктёр
Андрей
Кузичев
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актриса
Ирина
Таранник
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- ДВАктриса
Дарья
Волга
- ЮЛСценарист
Юлия
Лукшина
- ИРПродюсер
Ирина
Романова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- ДЧКомпозитор
Дмит�рий
Чижевский
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов