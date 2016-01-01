Лео и Тиг. Серия 21
Wink
Детям
Лео и Тиг
1-й сезон
21-я серия

Лео и Тиг (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

8.92016, Лео и Тиг. Серия 21
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Развивающий мультсериал о тигренке и маленьком леопарде, который поможет узнать о природе тайги и расскажет, как важно быть хорошим другом. Озорной Лео и немного неуклюжий Тиг – лучшие друзья. Они любят изучать окружающий мир и слушать истории мудрого медведя по имени Мапа Пандига. Пусть они не всегда принимают взвешенные решения и частенько попадают в передряги, они никогда не бросят друг друга и своих товарищей по тайге в беде.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лео и Тиг»

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