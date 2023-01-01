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Детям
Лео и Тиг
Актёры и съёмочная группа сериала «Лео и Тиг»

Актёры и съёмочная группа сериала «Лео и Тиг»

Режиссёры

Николай Козлов

Николай Козлов

Режиссёр
Александр Воробьёв

Александр Воробьёв

Режиссёр
Максим Куликов

Максим Куликов

Режиссёр

Актёры

Агния Кузнецова

Агния Кузнецова

АктрисаЛео
Александра Урсуляк

Александра Урсуляк

АктрисаТиг
Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров

АктёрМапа Пандига
Ксения Кутепова

Ксения Кутепова

АктрисаМила
Наталия Медведева

Наталия Медведева

АктрисаРедьяра / Яра
Василиса Эльдарова

Василиса Эльдарова

АктрисаЛеонела / Джемайма
Елена Шульман

Елена Шульман

Актрисамама Лео / Мама-белка
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

Актёрбанда Харз / Мапа Пандига / Бобры работники / Полоз / Орел-стражник / попугай Жако / дикобразы Джейк и Нидал / слон / павлин Хан
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёркоала-советник Даим /Теофан
Владимир Антоник

Владимир Антоник

АктёрЧерный гриф

Сценаристы

Мария Парфёнова

Мария Парфёнова

Сценарист
Андрей Берлогов

Андрей Берлогов

Сценарист
Евгений Головин

Евгений Головин

Сценарист
Антон Ланшаков

Антон Ланшаков

Сценарист

Продюсеры

Татьяна Цыварева

Татьяна Цыварева

Продюсер
Евгений Головин

Евгений Головин

Продюсер
Антон Сметанкин

Антон Сметанкин

Продюсер
Марианна Галстухова-Сметанкина

Марианна Галстухова-Сметанкина

Продюсер

Монтажёры

Михаил Ховрин

Михаил Ховрин

Монтажёр

Композиторы

Дария Ставрович

Дария Ставрович

Композитор