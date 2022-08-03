Лео и Тиг. Пробуждение дракона
Wink
Детям
Лео и Тиг
1-й сезон
10-я серия

Лео и Тиг (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

9.02016, Лео и Тиг. Пробуждение дракона
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Тигренок, маленький леопард, а также их друзья изучают таежные легенды, путешествуют по миру на воздушном шаре и пускаются в захватывающие приключения. «Лео и Тиг» — мультсериал о природе и о том, как важно быть хорошим другом.

Озорной Лео и немного неуклюжий Тиг – лучшие друзья. Они любят изучать окружающий мир и слушать истории мудрого медведя по имени Мапа Пандига. Пусть они не всегда принимают взвешенные решения и частенько попадают в передряги, они не бросят друг друга и своих товарищей по тайге в беде. Они отправятся в дальние уголки родного леса, полетят на воздушном шаре в другие страны, подружатся даже с самыми вредными зверятами. А из каждого приключения вынесут важные уроки.

Присоединиться к ним поможет мультсериал «Лео и Тиг». Смотреть онлайн его можно на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лео и Тиг»