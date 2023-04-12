Лео и Тиг (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн бесплатно

Тигренок, маленький леопард, а также их друзья изучают таежные легенды, путешествуют по миру на воздушном шаре и пускаются в захватывающие приключения. «Лео и Тиг» — мультсериал о природе и о том, как важно быть хорошим другом.



Озорной Лео и немного неуклюжий Тиг – лучшие друзья. Они любят изучать окружающий мир и слушать истории мудрого медведя по имени Мапа Пандига. Пусть они не всегда принимают взвешенные решения и частенько попадают в передряги, они не бросят друг друга и своих товарищей по тайге в беде. Они отправятся в дальние уголки родного леса, полетят на воздушном шаре в другие страны, подружатся даже с самыми вредными зверятами. А из каждого приключения вынесут важные уроки.



