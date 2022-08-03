Лео и Тиг (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Тигренок, маленький леопард, а также их друзья изучают таежные легенды, путешествуют по миру на воздушном шаре и пускаются в захватывающие приключения. «Лео и Тиг» — мультсериал о природе и о том, как важно быть хорошим другом.
Озорной Лео и немного неуклюжий Тиг – лучшие друзья. Они любят изучать окружающий мир и слушать истории мудрого медведя по имени Мапа Пандига. Пусть они не всегда принимают взвешенные решения и частенько попадают в передряги, они не бросят друг друга и своих товарищей по тайге в беде. Они отправятся в дальние уголки родного леса, полетят на воздушном шаре в другие страны, подружатся даже с самыми вредными зверятами. А из каждого приключения вынесут важные уроки.
Присоединиться к ним поможет мультсериал «Лео и Тиг». Смотреть онлайн его можно на Wink!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
- НКРежиссёр
Николай
Козлов
- АВРежиссёр
Александр
Воробьёв
- МКРежиссёр
Максим
Куликов
- Актриса
Агния
Кузнецова
- Актриса
Александра
Урсуляк
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актриса
Ксения
Кутепова
- НМАктриса
Наталия
Медведева
- ВЭАктриса
Василиса
Эльдарова
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ДЭАктёр
Даниил
Эльдаров
- Актёр
Владимир
Антоник
- МПСценарист
Мария
Парфёнова
- АБСценарист
Андрей
Берлогов
- ЕГСценарист
Евгений
Головин
- АЛСценарист
Антон
Ланшаков
- ТЦПродюсер
Татьяна
Цыварева
- ЕГПродюсер
Евгений
Головин
- АСПродюсер
Антон
Сметанкин
- МГПродюсер
Марианна
Галстухова-Сметанкина
- МХМонтажёр
Михаил
Ховрин
- ДСКомпозитор
Дария
Ставрович