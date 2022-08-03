Корабль (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.22014, Корабль. Сезон 1. Серия 2
Фантастика, Приключения18+
О сериале
Сюжет повествует об экипаже учебного судна, который выходит в море и попадает в сильный шторм. На Земле происходит техногенная катастрофа, суши больше нет.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Приключения, Мелодрама
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- Актёр
Илья
Любимов
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Ирина
Антоненко
- ЮААктриса
Юлия
Агафонова
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- МЗАктёр
Матвей
Зубалевич
- Актёр
Сергей
Друзьяк
- АПАктёр
Александр
Пугачев
- МБСценарист
Михаил
Бобровник
- Сценарист
Денис
Уточкин
- ДКСценарист
Денис
Карнаухов
- МКСценарист
Мария
Крашенинникова
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АДПродюсер
Андрей
Димитров
- РОПродюсер
Рубен
Оганесян
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- МВОператор
Михаил
Верийский
- АКОператор
Алексей
Куприянов
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- АБКомпозитор
Александр
Бессонов
- АМКомпозитор
Алексей
Массалитинов