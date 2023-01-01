Контейнер. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Контейнер
3-й сезон
1-я серия
9.02023, Контейнер. Сезон 3. Серия 1
Драмы18+
Серия в подписке «START»

Контейнер (сериал, 2023) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Острая драма о суррогатном материнстве с Оксаной Акиньшиной в роли женщины, которая помогает бездетным семьям обзавестись потомством. 29-летняя Саша переезжает в загородный дом замминистра Вадима Белозерова и его жены Марины, для которых она по контракту вынашивает ребенка. Там героиня планирует начать новую жизнь, но прошлое следует за ней по пятам – отсидевший в тюрьме бывший муж пытается найти Сашу, а у младшей сестры к ней свои претензии. Состоятельные заказчики тоже не проявляют к женщине тепла. За показной приветливостью скрываются презрение и бесчеловечное отношение, а также темные секреты, которые могут стать угрозой и для самих Белозеровых, и для Саши. в хорошем качестве

Сериал Контейнер 3 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Контейнер»