Кино в деталях. Сезон 13. Серия 25
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Кино в деталях (сериал, 2021) сезон 13 серия 25 смотреть онлайн бесплатно

6.42021, Кино в деталях. Сезон 13. Серия 25
Документальные, ТВ-шоу18+

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Сюжет

В гости к Фeдору Бондарчуку, ведущему программы «Кино в деталях», приходят и уже знаменитые актеры, и новые звезды, только начинающие свою карьеру в кинематографе. Но это всегда интересные люди, которым есть, что рассказать.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Кино в деталях»