Кино в деталях (сериал, 2019) сезон 11 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В гости к Фeдору Бондарчуку, ведущему программы «Кино в деталях», приходят и уже знаменитые актеры, и новые звезды, только начинающие свою карьеру в кинематографе. Но это всегда интересные люди, которым есть, что рассказать.



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