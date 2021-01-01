Happy End (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+41 мин
Happy End
Сезон 1 Серия 1
- 18+42 мин
Happy End
Сезон 1 Серия 2
- 18+34 мин
Happy End
Сезон 1 Серия 3
- 18+34 м�ин
Happy End
Сезон 1 Серия 4
- 18+37 мин
Happy End
Сезон 1 Серия 5
- 18+38 мин
Happy End
Сезон 1 Серия 6
- 18+39 мин
Happy End
Сезон 1 Серия 7
- 18+43 мин
Happy End
Сезон 1 Серия 8
- 18+27 мин
Happy End
Сезон 1 Серия 9
Сюжет
Смелый сериал о подростках-вебкамщиках с Леной Трониной, Денисом Власенко, Любовью Толкалиной и Александром Горчилиным. Лере и Владу всего по 19 лет, они живут в небольшом российском городе и занимаются наркоторговлей. Очередная сделка идет совсем не так, как планировалось, и молодые люди оказываются должны местным бандитам крупную сумму. Их друг Макс, обещавший помочь и исправить ситуацию, пропадает и не выходит на связь. Тогда Влад и Лера решают сбежать в Москву, где снимают комнату и, чтобы заработать денег, начинают заниматься эротическими стримами. О том, как главные герои будут справляться с новыми проблемами, расскажет сериал 2021 года «Happy End» — посмотреть его вы можете в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Евгений
Сангаджиев
- Актриса
Лена
Тронина
- Актёр
Денис
Власенко
- Актёр
Александр
Горчилин
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актриса
Лукерья
Ильяшенко
- Актёр
Максим
Карушев
- Актёр
Алексей
Агранович
- Актриса
Дарья
Фекленко
- Актриса
Юлия
Темная
- Сценарист
Евгений
Сангаджиев
- ВВСценарист
Владимир
Васильев
- Сценарист
Михаил
Зубко
- Сценарист
Анастасия
Корецкая
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- ДАХудожник
Дмитрий
Астафьев
- НТХудожница
Наталия
Туровникова
- ВКМонтажёр
Владислав
Каптур
- Оператор
Валерий
Махмудов
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев