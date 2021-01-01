Happy End (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Смелый сериал о подростках-вебкамщиках с Леной Трониной, Денисом Власенко, Любовью Толкалиной и Александром Горчилиным. Лере и Владу всего по 19 лет, они живут в небольшом российском городе и занимаются наркоторговлей. Очередная сделка идет совсем не так, как планировалось, и молодые люди оказываются должны местным бандитам крупную сумму. Их друг Макс, обещавший помочь и исправить ситуацию, пропадает и не выходит на связь. Тогда Влад и Лера решают сбежать в Москву, где снимают комнату и, чтобы заработать денег, начинают заниматься эротическими стримами. О том, как главные герои будут справляться с новыми проблемами, расскажет сериал 2021 года «Happy End» — посмотреть его вы можете в видеосервисе Wink.



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