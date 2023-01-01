Биография

Юлия Темная — российская актриса. Родилась в Кишиневе 6 августа 1999 года. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Юлия Темная снялась в российском драматическом сериале Happy End режиссера Евгения Сангаджиева. В картине снялись как молодые актеры, так и звезды российского кино, среди которых Любовь Толкалина, Евгения Добровольская, Алексей Макаров. Сериал получил положительные оценки критиков и был продлен на второй сезон.